Сыну Нетаниягу порекомендовали решать свои проблемы вне суда

Отметим, что представитель фемиды Ханна Клугман посоветовала, чтобы Яир Нетаниягу и неправительственный аналитический центр Molad принесли друг другу взаимные извинения за нелестные записи, размещенные в сети Facebook, чтобы избежать продолжительного судебного разбирательства.
Судья предложила сторонам официально извиниться друг перед другом через сообщения в Facebook.
Напомним, в своей публикации в августе 2017 года представители Molad написали, что сын главы правительства живет за деньги налогоплательщиков, позволяя себе хороший отдых и пользуясь услугами государственной охраны, а также пытаясь влиять на политически решения отца, поощряя бойкот арабских предприятий.
Яир в ответ назвал деятельность организации антиизраильской, после чего стороны обменялись исками.
Он также назвал Molad "радикальной и антисионистской организацией".