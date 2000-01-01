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Сыну Нетаниягу порекомендовали решать свои проблемы вне суда | Фото:18.07 14:08   MIGnews.com

Сыну Нетаниягу порекомендовали решать свои проблемы вне суда

Магистратский суд Тель-Авива настоятельно порекомендовал сыну действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу решить спор о клевете за пределами зала суда.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что представитель фемиды Ханна Клугман посоветовала, чтобы Яир Нетаниягу и неправительственный аналитический центр Molad принесли друг другу взаимные извинения за нелестные записи, размещенные в сети Facebook, чтобы избежать продолжительного судебного разбирательства.

Судья предложила сторонам официально извиниться друг перед другом через сообщения в Facebook.

Напомним, в своей публикации в августе 2017 года представители Molad написали, что сын главы правительства живет за деньги налогоплательщиков, позволяя себе хороший отдых и пользуясь услугами государственной охраны, а также пытаясь влиять на политически решения отца, поощряя бойкот арабских предприятий.

Яир в ответ назвал деятельность организации антиизраильской, после чего стороны обменялись исками.

Он также назвал Molad "радикальной и антисионистской организацией".
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