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Турция отменяет чрезвычайное положение | Фото:18.07 13:47   MIGnews.com

Турция отменяет чрезвычайное положение

Власти Турции намерены сегодня оставить в прошлом режим чрезвычайного положения, который был введен после неудачного переворота в 2016 году, но оппозиция опасается, что она будет заменена еще более репрессивными законодательными мерами.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение 20 июля 2016 года, через пять дней после того, как военные самолеты атаковали Анкару, а на улицах Стамбула начались столкновения, в результате которых погибло 249 человек.

За время действия режима чрезвычайного положения власти задержали около 80 тысяч граждан, подозреваемых в причастности к перевороту. Кроме того, из государственных учреждений было уволено примерно 160 тысяч граждан.

Отметим, что самая большая чистка современной истории Турции нацелена не только на предполагаемых сторонников Фетхулла Гюлена, американского проповедника, обвиняемого в перевороте, но и курдских активистов и левых.

Между тем, турецкие оппозиционеры уверены, что решение об отмене чрезвычайного положения не изменит фактическую обстановку в государстве.
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