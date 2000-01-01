Турция отменяет чрезвычайное положение

Власти Турции намерены сегодня оставить в прошлом режим чрезвычайного положения, который был введен после неудачного переворота в 2016 году, но оппозиция опасается, что она будет заменена еще более репрессивными законодательными мерами.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение 20 июля 2016 года, через пять дней после того, как военные самолеты атаковали Анкару, а на улицах Стамбула начались столкновения, в результате которых погибло 249 человек.
За время действия режима чрезвычайного положения власти задержали около 80 тысяч граждан, подозреваемых в причастности к перевороту. Кроме того, из государственных учреждений было уволено примерно 160 тысяч граждан.
Отметим, что самая большая чистка современной истории Турции нацелена не только на предполагаемых сторонников Фетхулла Гюлена, американского проповедника, обвиняемого в перевороте, но и курдских активистов и левых.
Между тем, турецкие оппозиционеры уверены, что решение об отмене чрезвычайного положения не изменит фактическую обстановку в государстве.