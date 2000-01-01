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Сегодня будут голосовать за Закон о национальном характере | Фото:18.07 13:07   MIGnews.com

Сегодня будут голосовать за Закон о национальном характере

После нескольких дней обсуждения и пересмотра спорный законопроект о национальном характере сегодняшним утром преодолел последнюю преграду на пути к окончательному согласованию членами Кнессета во втором и третьем чтениях.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в поддержку предлагаемого к принятию законопроекта высказались восемь членов специального комитета Кнессета, работу которого возглавляет представитель "Ликуда" Амир Охана.

Охана отметил, что "еврейский народ заслуживает еврейское государство".

Уточняется, что поддержать закон отказались семь членов комитета.

Между тем, представители оппозиции утверждают, что цель закона о национальном характере государства — ухудшит положение израильских арабов. К примеру, он лишает арабский язык статуса официального. Теперь арабский будет считаться языком с "особым статусом".

Один из оппозиционных членов Кнессета Ахмед Тиби обрушился с критикой на коллег, которые поддержали законопроект, заявив, что он стал "шокирующей смертью демократии, которая умирала уже несколько лет".
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