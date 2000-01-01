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Арестован гражданин Израиля улетевший на параплане к ISIS 18.07 12:37   MIGnews.com

Арестован гражданин Израиля улетевший на параплане к ISIS

Разрешена к публикации информация об аресте 26-летнего гражданина Израиля Нидаля Салаха, в 2015 году улетевшем на параплане на территории, контролировавшиеся ISIS в южной части Сирии.

Салах, обитатель Джальджулии, был членом группы молодых людей - носителей идеологии Исламского Государства. В то время как другие члены группы решили попасть на территории контролируемые ISIS через Турцию, Салах и его друг Хусам Хаджла составили плана перелета израильской границы на Голанских высотах на параплане. С этой целью они купили парапланы, смотрели учебные видео и тренировались в районе Джальджулии.

Первый раз они пытались перелететь границу 17 октября 2015 года, но Хаджла не смог взлететь. После этого Салах предпринял вторую попытку 24 октября. Он успешно перелетел в Сирию и присоединился к ISIS. Террористы долго проверяли и допрашивали его, и, в конце концов, поверили ему и он стал боевиком организации, несколько лет воевавшим на ее стороне. Он помогал ISIS в переводе различных текстов с иврита на арабский. Салех участвовал в работе центров исследований и разработок ISIS, в частности, в создании летательных аппаратов для фотосъемки. Он также пытался построить маленький вертолет для террористов.

Весной 2018 сирийская армия разгромила бригаду, в которой воевал Салех, и взяла его в плен. Ему удалось сбежать. В мае 2018 года он прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион - и был арестован немедленно по прибытии.
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