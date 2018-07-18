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Фото из архива 18.07 13:24   MIGnews.com

Конгресс хочет допросить переводчика Трампа в Хельсинки

Американские чиновники настаивают на том, чтобы переводчика президента США Дональда Трампа, участвовавшего в беседе с главой России Владимиром Путиным в Хельсинки, допросили.

"Я призываю провести заседание с участием американского переводчика, который присутствовал на встрече с Путиным, чтобы понять, что они обсуждали в закрытом порядке. Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица", - передали
слова одного из сенаторов Джина Шахина на РИА Новости.

Шахин на данный момент производит сбор подписей на проведение заседания по это теме.

"Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе. Если республиканцы действительно настолько разгневаны, как они говорят, то вызовите его сегодня", - написал другой конгрессмен Джо Кеннеди на своей странице в Twitter.


Путин и Трамп почти два часа общались в закрытом режиме, все вопросы, которые стороны затронули, знает только он и приближенные президентов.
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