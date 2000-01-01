Госдеп: США и Россия избавляются от вооружения

Госдепартамент США заявил, что вооруженные силы РФ и Штатов начали сокращать количество вооружения баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков. Об этом сообщили на ТАСС.
Такие действия обусловлены подписанным в 2010 году обеими странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Так, в распоряжении России осталось 527 развернутых ядерных ракет, в то время, как у США - 652, однако у Москвы немного богаче склад боеголовок такой техники. Всего ракет у России 779, а у США 800.
Согласно договору, у каждой стороны должно быть не более полторы тысячи боеголовок и не более 700 единиц ракет. Представители сторон обязуются раз в год отчитываться друг перед другом о количестве вооружения.