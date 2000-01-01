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Израильский писатель понимает `бедных` террористов 18.07 11:24   MIGnews.com

Израильский писатель понимает "бедных" террористов

Израильский писатель и мыслитель Меир Шалев высказал свои соображения относительно террористических поджогов с территории Газы.

В интервью телеканалу КАН Шалев сказал: “Господь раздувает ветры, и я хочу напомнить всем, что он, в буквальном смысле, направляет ветер в западном направлении. Бог Израиля направляет горящие воздушные шары на Израиль”.

Шалев прокомментировал также и то, что террористы привязали бутылку с зажигательной смесью к птице и запустили ее в Израиль: “Конечно, это - отвратительный акт. Но это птица - часть низкозатратной палестинской войны, и птица, несомненно, предпочтительнее боевого вертолета”.

Писатель продолжил: “Я согласен с Эхудом Бараком, который сказал, что если бы он был палестинцем, он бы вступил в одну из террористических организаций. Сам бы не стал совершать террористических актов, но та война, которую они ведут против нас в Газе - война, основанная на мудрости бедноты. Это - то, что у них есть”.

Шалев подверг критике израильское правительство: “Мы уже видели и пули, и бомбы и ножи, которые, к нашему великому сожалению, настигают наших людей и дома и на улице. И наши пули и бомбы настигают их в самых разных местах. Надо начинать переговоры - но правительство этого боится. Я думаю, что начальнику Генштаба пора обратится в военный раввинат, с тем, чтобы там ему поменяли направление мысли”.
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