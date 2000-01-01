Израиль договорился о сотрудничестве с Европолом

На фоне продолжающегося кризиса в двусторонних отношениях Израиль и Европейский союз договорились о совместной работе, нацеленной на борьбу с организованной преступностью, кибернетическими преступлениями и терроризмом.
По данным издания, соответствующее соглашение было подписано руководителем Европола (полицейской службы Европейского союза со штаб-квартирой в Гааге) Катрин де Болль и генинспектором израильской полиции Рони Альшехом в Гааге.
Отметим, что подписанная сделка является уникальной, поскольку она ознаменовала первое в истории соглашение Европола со страной, не входящей в ЕС.
"Соглашение позволит Отделу расследований и разведки Национальной полиции Израиля повысить свои возможности, чтобы наилучшим образом справиться с новыми угрозами в области организованной преступности, киберпреступности, используемой международными преступными и террористическими элементами, борьбы с терроризмом в его различных форм и преступлений, которые пересекают границы в области социальных экономик", - говорится в пресс-релизе Европола.