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Израиль и ЕС договорились о сотрудничестве | Фото:18.07 15:42   MIGnews.com

Израиль договорился о сотрудничестве с Европолом

На фоне продолжающегося кризиса в двусторонних отношениях Израиль и Европейский союз договорились о совместной работе, нацеленной на борьбу с организованной преступностью, кибернетическими преступлениями и терроризмом.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, соответствующее соглашение было подписано руководителем Европола (полицейской службы Европейского союза со штаб-квартирой в Гааге) Катрин де Болль и генинспектором израильской полиции Рони Альшехом в Гааге.

Отметим, что подписанная сделка является уникальной, поскольку она ознаменовала первое в истории соглашение Европола со страной, не входящей в ЕС.

"Соглашение позволит Отделу расследований и разведки Национальной полиции Израиля повысить свои возможности, чтобы наилучшим образом справиться с новыми угрозами в области организованной преступности, киберпреступности, используемой международными преступными и террористическими элементами, борьбы с терроризмом в его различных форм и преступлений, которые пересекают границы в области социальных экономик", - говорится в пресс-релизе Европола.
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