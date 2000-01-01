Лапид назвал визит Виктора Орбана в Израиль "позором"
Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил против двухдневного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Израиль, назвав это "позором", сообщает в среду, 18 июля The Jerusalem Post.
"Уничтожив память о погибших в Холокосте, подписавши с Польшей сделку, сегодня Нетаниягу отдаст честь венгерскому премьер-министру Орбану. Орбан восхвалял антисемитского правителя Венгрии Миклоша Хорти, который во времена Второй мировой сотрудничал с нацистами в уничтожении венгерских евреев. Это позор!", - написал Лапид на своей странице в Twitter.
Отметим, что Лапид обрушился с критикой на Биньямина Нетаниягу за то, что он подписал соглашение с Польшей после того, как она приняла спорный закон, криминализирующий упоминание польской вины в Холокосте.