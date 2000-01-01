РФ укрепляет ракетный потенциал: в НАТО согласовали меры
Руководители министерств обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Кроме того он отметил, что в НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Министры обороны стран Альянса в ходе саммита приняли решение усилить системы ПВО и ПРО. Это необходимо, чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны России, пояснил он.
"Поведение России - дестабилизирующее и опасное", - заявил Столтенберг.
Также он сообщил, что члены НАТО закупают, в том числе , боевые самолеты пятого поколения. Однако отметил, что Альянс не стремится отвечать "зеркально" и не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе.