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РФ укрепляет ракетный потенциал: в НАТО согласовали меры 18.06 22:32   MIGnews.com

РФ укрепляет ракетный потенциал: в НАТО согласовали меры

Руководители министерств обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того он отметил, что в НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Министры обороны стран Альянса в ходе саммита приняли решение усилить системы ПВО и ПРО. Это необходимо, чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны России, пояснил он.

"Поведение России - дестабилизирующее и опасное", - заявил Столтенберг.

Также он сообщил, что члены НАТО закупают, в том числе , боевые самолеты пятого поколения. Однако отметил, что Альянс не стремится отвечать "зеркально" и не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе.


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