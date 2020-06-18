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План аннексии будет одобрен, даже если Кахоль Лаван против | Фото:18.06 09:17   MIGnews.com

План аннексии будет одобрен, даже если Кахоль Лаван против

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен уже на следующей неделе завершить подготовку к реализации плана по распространению суверенитета на части Западного берега.

Об этом говорится в статье политического обозревателя издания "Исраэль Хайом" Мати Тухфельда,

Нетаниягу передал послу США Дэвиду Фридману несколько вариантов карт предстоящего распространения суверенитета. Если будет получено одобрение администрации президента США Дональда Трампа, глава правительства приступит к реализации решения.

В беседах с приближенными он заявил, что, если "Кахоль Лаван" торпедируют план, он не исключает возможности роспуска Кнессета и новых выборов.

Также приближенные премьера рассказали, что тот не собирается ждать, когда партия Бенни Ганца даст свое согласие на распространение суверенитета.

Если соглашение в коалиции не будет достигнуто, Нетаниягу вынесет предложение на утверждение правительства. Ожидается, что оно получит большинство благодаря голосу министра связи Йоаза Хенделя.

Уточняется, что Нетаниягу вовсе не намерен выносить этот вопрос на рассмотрение Кнессета, поскольку не может положиться на НДИ и "Ямина". Что примечательно, утверждение Кнессета не является обязательным требованием для реализации суверенитета. Достаточно будет одобрения со стороны правительства.


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