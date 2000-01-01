18.06 09:04 MIGnews.com

Израиль проложит дорогу между Иерусалимом, Иудеей и Самарией

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Израиль начинает строительство дороги, которая будет связывать Иерусалим с Иудеей и Самарией.Об этом говорится в репортаже i24news.Масштабный проект получил название "Американская дорога". Трассу построят в рамках плана Израиля по распространению суверенитета на Иудею и Самарию, одобренного Соединенными Штатами Америки.На данный проект выделено 250 миллионов долларов. Дорогу планируют полностью завершить к следующему лету.