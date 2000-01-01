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Израиль проложит дорогу между Иерусалимом, Иудеей и Самарией | Фото:18.06 09:04   MIGnews.com

Израиль проложит дорогу между Иерусалимом, Иудеей и Самарией

Израиль начинает строительство дороги, которая будет связывать Иерусалим с Иудеей и Самарией.

Об этом говорится в репортаже i24news.

Масштабный проект получил название "Американская дорога". Трассу построят в рамках плана Израиля по распространению суверенитета на Иудею и Самарию, одобренного Соединенными Штатами Америки.

На данный проект выделено 250 миллионов долларов. Дорогу планируют полностью завершить к следующему лету.




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