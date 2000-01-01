18.06 08:22 MIGnews.com

Переговоры об аннексии остановились из споров с Кахоль Лаван

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Газета Маарив сообщает, что переговоры с американцами об аннексии части Иудеи и Самарии “буксуют” из-за разногласий по данному вопросу между Ликудом и Кахоль Лаван.В начале этой недели прошла встреча с участием американского посла в Израиле Давида Фридмана, Биньямина Нетаниягу, Бени Ганца, Ярива Левина и Габи Ашкенази. По ее окончании было принято решение не возобновлять переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по вопросу об аннексии внутри правящей коалиции.В то время как Нетаниягу готов говорить о “распространении суверенитета” на отдельные поселения и территории, и даже признать, хотя бы формально, возможность создания палестинского государства, в Кахоль Лаван настаивают “на принятии мирного плана Трампа целиком”. Сообщается о том, что Ганц и Ашкенази “установили собственный канала связи с Джаредом Кушнером” и “пытаются самостоятельно повлиять на американскую позицию”.Также сообщается о том, что большинство членов Кахоль Лаван поддержат распространение суверенитета на Гуш Эцион и Маале Адумим, но выступают против суверенитета в Иорданской долине. В Кахоль Лаван нет единства по вопросу о распространении суверенитета на Ариэль.