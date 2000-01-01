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Переговоры об аннексии остановились из споров с Кахоль Лаван 18.06 08:22   MIGnews.com

Переговоры об аннексии остановились из споров с Кахоль Лаван

Газета Маарив сообщает, что переговоры с американцами об аннексии части Иудеи и Самарии “буксуют”  из-за разногласий по данному вопросу между Ликудом и Кахоль Лаван.

В начале этой недели прошла встреча с участием американского посла в Израиле Давида Фридмана, Биньямина Нетаниягу, Бени Ганца, Ярива Левина и Габи Ашкенази. По ее окончании было принято решение не возобновлять переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по вопросу об аннексии внутри правящей коалиции.

В то время как Нетаниягу готов говорить о “распространении суверенитета” на отдельные поселения и территории, и даже признать, хотя бы формально, возможность создания палестинского государства, в Кахоль Лаван настаивают “на принятии мирного плана Трампа целиком”. Сообщается о том, что Ганц и Ашкенази “установили собственный канала связи с Джаредом Кушнером” и “пытаются самостоятельно повлиять на американскую позицию”.

Также сообщается о том, что большинство членов Кахоль Лаван поддержат распространение суверенитета на Гуш Эцион и Маале Адумим, но выступают против суверенитета в Иорданской долине. В Кахоль Лаван нет единства по вопросу о распространении суверенитета на Ариэль.


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