Переговоры об аннексии остановились из споров с Кахоль Лаван
Газета Маарив сообщает, что переговоры с американцами об аннексии части Иудеи и Самарии “буксуют” из-за разногласий по данному вопросу между Ликудом и Кахоль Лаван.
В начале этой недели прошла встреча с участием американского посла в Израиле Давида Фридмана, Биньямина Нетаниягу, Бени Ганца, Ярива Левина и Габи Ашкенази. По ее окончании было принято решение не возобновлять переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по вопросу об аннексии внутри правящей коалиции.
В то время как Нетаниягу готов говорить о “распространении суверенитета” на отдельные поселения и территории, и даже признать, хотя бы формально, возможность создания палестинского государства, в Кахоль Лаван настаивают “на принятии мирного плана Трампа целиком”. Сообщается о том, что Ганц и Ашкенази “установили собственный канала связи с Джаредом Кушнером” и “пытаются самостоятельно повлиять на американскую позицию”.
Также сообщается о том, что большинство членов Кахоль Лаван поддержат распространение суверенитета на Гуш Эцион и Маале Адумим, но выступают против суверенитета в Иорданской долине. В Кахоль Лаван нет единства по вопросу о распространении суверенитета на Ариэль.