Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Южная Корея устала от растущей агрессии КНДР 18.06 21:12   MIGnews.com

Южная Корея устала от растущей агрессии КНДР

Терпение южнокорейских властей в отношении северных соседей закончилось. Об этом заявили в среду в Администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Там подчеркнули, что Сеул не потерпит оскорблений со стороны северокорейских официальных лиц в адрес южнокорейского лидера, равно как и действий, направленных на эскалацию напряженности в регионе.

"Мы больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера", - сказал в ходе общения с журналистами в южнокорейской столице старший секретарь по связям с общественностью Юн До Хан, пишет Yahoo.

Взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне, осуществленный днем ранее Северной Кореей, был только первым в череде шагов, направленных против южнокорейской стороны, и следующие шаги КНДР находятся "за гранью воображения" южных соседей.

"Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше", - пишут СМИ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:33
У Нетаниягу ответили Болтону на слова о недоверии к Кушнеру
21:00
Объединенные Арабские Эмираты осудили Турцию и Иран
20:51
Генассамблея ООН избрала четырех непостоянных членов Совбеза
20:30
Израиль: запущен новый сайт о ситуации с COVID-19
20:09
Очередное обострение отношений между КНДР и Южной Кореей
19:58
Болтон: Нетаниягу сомневался на счет Кушнера
19:49
В Израиле – 303 жертвы COVID-19, 19998 зараженных
19:37
"Иордания выберет конфликт с Израилем вместо мира"
19:16
Вспышка COVID-19 в доме престарелых в Иерусалиме
18:55
Иран продолжает "запугивать" своими ракетами
18:34
На севере Швеции объявили о распространении COVID-19
18:13
Электрическая компания отправила 92 сотрудника на карантин
17:30
Сотрудники больницы Сорока отправлены на карантин
17:09
Дуров пригрозил Facebook судом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  