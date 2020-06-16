Южная Корея устала от растущей агрессии КНДР

Терпение южнокорейских властей в отношении северных соседей закончилось. Об этом заявили в среду в Администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Там подчеркнули, что Сеул не потерпит оскорблений со стороны северокорейских официальных лиц в адрес южнокорейского лидера, равно как и действий, направленных на эскалацию напряженности в регионе.
"Мы больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера", - сказал в ходе общения с журналистами в южнокорейской столице старший секретарь по связям с общественностью Юн До Хан, пишет Yahoo.
Взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне, осуществленный днем ранее Северной Кореей, был только первым в череде шагов, направленных против южнокорейской стороны, и следующие шаги КНДР находятся "за гранью воображения" южных соседей.
"Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше", - пишут СМИ.