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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.06 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль: на "непокорных" учителей подали в суд Государство подало в суд по трудовым конфликтам иск против организации учителей средних и старших классов. В инстанцию обратились министерства финансов, просвещения и Центр местной власти.

План аннексии будет одобрен, даже если Кахоль Лаван против Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен уже на следующей неделе завершить подготовку к реализации плана по распространению суверенитета на части Западного берега.

Израиль не готов принять десятки тысяч новых репатриантов Издание Макор Ришон сообщает о том, что главы организаций, занимающихся алией и абсорбцией новых репатриантов сообщают о росте на десятки процентов запросов, связанных с желанием совершить репатриацию в Израиль. Несмотря на это, государство не увеличивает бюджеты на абсорбцию - и не готово принять принять новых граждан.

ЕС одобрил израильскую программу "Открытое небо" Европейский союз большинством голосов одобрил израильскую программу "Открытое небо".

"Иордания выберет конфликт с Израилем вместо мира" Иордания выберет конфликт вместо мира, если Израиль осуществит план по применению суверенитета над частями Западного берега. Соответствующее заявление после встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.


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