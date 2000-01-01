Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль: на "непокорных" учителей подали в суд Государство подало в суд по трудовым конфликтам иск против организации учителей средних и старших классов. В инстанцию обратились министерства финансов, просвещения и Центр местной власти.
Израиль не готов принять десятки тысяч новых репатриантов Издание Макор Ришон сообщает о том, что главы организаций, занимающихся алией и абсорбцией новых репатриантов сообщают о росте на десятки процентов запросов, связанных с желанием совершить репатриацию в Израиль. Несмотря на это, государство не увеличивает бюджеты на абсорбцию - и не готово принять принять новых граждан.
"Иордания выберет конфликт с Израилем вместо мира" Иордания выберет конфликт вместо мира, если Израиль осуществит план по применению суверенитета над частями Западного берега. Соответствующее заявление после встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.