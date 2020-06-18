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ЦАХАЛ назначил новых генералов: будут бороться с Ираном | Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа18.06 21:40   MIGnews.com

ЦАХАЛ назначил новых генералов: будут бороться с Ираном

В четверг, 18 июня, состоялась торжественная церемония присвоения званий генералов бывшему начальнику стратегического департамента министерства обороны Талю Кальману и бывшему главе штаба ВВС ЦАХАЛа Томеру Бару.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Они получили новые назначения и повышение в звании в рамках реорганизации работы Генерального штаба ЦАХАЛа. Бывший летчик-истребитель Таль Калман возглавит Департамент стратегического планирования. Главная задача ведомства будет заключаться в борьбе Израиля против Ирана.

Генерал-майор Бар возьмет на себя командование Департамента по планированию и взаимодействию различных родов войск. Задача ведомства заключается в контроле над новыми боевыми задачами и оружием.



"Прежде всего, Томер и Таль, я хочу поблагодарить вас. Каждый из вас уже прошел непростой и славный путь в армии. Процесс разделения стратегического отдела преследует две цели: сохранить и укрепить нынешнее положение Израиля в области безопасности, и, одновременно, подготовиться к любому сценарию будущих перемен", – сказал на церемонии министр обороны Бенни Ганц.


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