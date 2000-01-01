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`Иордания выберет конфликт с Израилем вместо мира` | Фото:18.06 19:37   MIGnews.com

"Иордания выберет конфликт с Израилем вместо мира"

Иордания выберет конфликт вместо мира, если Израиль осуществит план по применению суверенитета над частями Западного берега.

Соответствующее заявление после встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Стороны договорились усилить координацию и совместные усилия, чтобы помешать плану Израиля. Сафари предупредил, что распространение суверенитета повлияет на израильско-иорданские отношения и "уничтожит решение о создании двух государств".

"Если Израиль осуществит аннексию, он выберет эскалацию и конфликт вместо мира", – отметил глава иорданского внешнеполитического ведомства.

Аббас же, в свою очередь, отметил, что не будет контролировать какое-либо "восстание" палестинцев в ответ на распространение израильского суверенитета.

"Палестинский народ выберет то, чего сам захочет", – сказал он.

Сафади был первым высокопоставленным чиновником, который посетил Рамаллу с момента начала пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.


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