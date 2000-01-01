Болтон: Нетаниягу сомневался на счет Кушнера

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сомневался в отношении назначения зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера главным архитектором мирного плана.
Об этом в своих мемуарах под названием "Комната, в которой это произошло" написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, передают CNN и Wall Street Journal.
По словам Болтон, у него был разговор с главой израильского правительства, в ходе которого последний "сомневался в том, чтобы поручить задачу по прекращению израильско-палестинского конфликта Кушнеру, чья семья была знакома Нетаниягу в течение долгих лет".
"Он, как и большая часть мира, задавался вопросом, почему Кушнер думал, что ему это удастся там, где потерпели неудачу такие, как Генри Киссинджер (бывший госсекретарь США, - ред)", – написал Болтон.