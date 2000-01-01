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Генассамблея ООН избрала четырех непостоянных членов Совбеза | Фото:18.06 20:51   MIGnews.com

Генассамблея ООН избрала четырех непостоянных членов Совбеза

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны в качестве непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций на период с 2021 по 2022 год.

Соответствующая резолюция в четверг, 18 июня, была утверждена на Генеральной Ассамблее ООН, передает Deutsche Welle.

Вакантным остается еще одно место, за которое между собой поборются Кения и Джибути. Кроме того, на представительство от стран Запада также претендовала Канада, но она не набрала нужного количества голосов.

Непостоянные члены избираются каждый год группами по пять стран по принципу равномерного регионального представительства. Всего в Совбез ООН входит 15 стран, пять из них постоянные члены с правом вето – это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.


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