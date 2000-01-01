Государство пытается засудить "непокорных" учителей
Государство подало в суд по трудовым конфликтам иск против организации учителей средних и старших классов.
По информации израильских СМИ, в инстанцию обратились министерства финансов, просвещения и Центр местной власти.
Государство требует обязать учителей старших классов доработать девять дней после окончания учебного года в качестве компенсации за март, когда учебные заведения были закрыты из-за смертоносного китайского коронавируса COVID-19, а удаленные занятия еще не начались.
Ранее профсоюз учителей младших классов и воспитательниц детских садов обязался отработать девять дней, если на такой же шаг пойдут преподаватели старших классов.
Несколько дней назад генеральный директор министерства финансов проинструктировал ответственного за зарплаты насчет действий в отношении тех, кто откажется выполнять распоряжение о продлении учебного года.
Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены. В ответ учителя обвинили министерство в "жестокости" и пообещали подать в суд.