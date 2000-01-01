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Ганц рассказал о своем отношении к аннексии 18.06 14:03   MIGnews.com

Ганц рассказал о своем отношении к аннексии

Израильские СМИ сообщают о том, что министр обороны и альтернативный премьер-министр Бени Ганц впервые сказал что-то определенное относительно планов аннексии части Иудеи и Самарии.

Молчание Ганца по этому вопросу породило волну яростных атак со стороны правых и Ликуда. Ганц теперь заявляет, что не поддержит распространения суверенитета на палестинские территории - с тем, чтобы не допустить вспышки насилия. В ходе серии встреч с представителями структур безопасности Ганц заявил: “Я уверен в том, что глава правительства не поставит под удар мирный договор с Иорданией, а также стратегические отношения Израиля и Соединенных Штатов в ходе подобного безответственного процесса”.

Ганц добавил: “До того, как предпринимать какие-либо действия, мы должны убедиться в том, что профессионалы сформулировали позицию по каждому вопросу. Мы не поддержим процесс распространения суверенитета на территории с палестинским населением с тем,  чтобы не допустить обострения обстановки”. Ганц также настаивает на продолжении  сотрудничества с палестинцами и осуществлению мер по улучшению качества жизни палестинского населения.


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