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Трамп о Болтоне: скучный дурак и болван | Фото:19.06 06:44   MIGnews.com

Трамп о Болтоне: обиженный скучный дурак и болван

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона во лжи и распространении выдуманных историй.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал мемуары экс-советника в своем Twitter.

"Книга этого ненормального Джона Болтона чрезвычайно скучна и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – устроить войну", – сказал Трамп.

По его словам, Болтон ничего не понимал, подвергался остракизму и "был с радостью уволен".

"Что за болван!" – констатировал американский лидер.



В среду в ряде СМИ появились выдержки из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Ее полная публикация ожидается 23 июня. Болтон утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента.


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