Трамп о Болтоне: обиженный скучный дурак и болван

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона во лжи и распространении выдуманных историй.
Таким образом глава Белого дома прокомментировал мемуары экс-советника в своем Twitter.
"Книга этого ненормального Джона Болтона чрезвычайно скучна и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – устроить войну", – сказал Трамп.
По его словам, Болтон ничего не понимал, подвергался остракизму и "был с радостью уволен".
"Что за болван!" – констатировал американский лидер.
Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!
В среду в ряде СМИ появились выдержки из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Ее полная публикация ожидается 23 июня. Болтон утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента.