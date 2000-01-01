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Бар Симан Тов: мы выучили многое, но не знаем ничего 18.06 13:05   MIGnews.com

Бар Симан Тов: мы выучили многое, но не знаем ничего

Уходящий генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов выступил на церемонии смены генеральных директоров министерства здравоохранения.

Бар Симан Тов сказал: “мы должны помнить, что несмотря на то, что мы многое узнали в ходе эпидемии мы все еще не знаем ничего о вирусе.  Вам придется принимать решения  даже если они не всегда будут полными, последовательными  и логичными”.

Бар Симан Тов добавил: “У коронавируса нет сознания. Его нельзя запугать и принудить к переговорам. И у нас также нет привилегии капитуляции”.
Бар Симан Тов также сказал: "Были моменты, когда у меня было ощущение, что меня засосало в тоннель времени. Кризис продемонстрировал истинные возможности нашей системы здравоохранения. мы конечно же, делали ошибки, мы могли бы привлечь больше участников. Но мы выдержалли испытание реальностью - и мы можем гордиться результатами. Мы спасли тысячи жизней".


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