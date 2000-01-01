18.06 12:07 MIGnews.com

Генерал-майор Мизрахи: Аннексия - безумие

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Бывший командующий центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Ави Мизрахи в телевизионном интервью прокомментировал свой отказ занять пост начальника “штаба аннексии”.Мизрахи заявил: “Процесс аннексии - безумие. До тех пор, пока не проведена оперативная работа штабов предпочтительно, чтобы вообще ничего не предпринимали. Военно-политический кабинет и правительство не проверили, к каким последствиям такой ход, поэтому нам стоит подождать”.Мизрахи сообщил, что отказался занять предложенный ему министром обороны Бени Ганцем пост из-за возможного конфликта интересов - в настоящее время отставной генерал возглавляет компанию, работающую в сфере безопасности. Мизрахи, однако подчеркнул, что даже если бы не был руководителем такой компании, он все равно отказался бы от должности.