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`Следователи врали на суде, Задорову пошили дело` 18.06 11:31   MIGnews.com

"Следователи врали на суде, Задорову пошили дело"

После освобождения из тюрьмы Сулеймана аль-Абида, просидевшего 27 лет за убийство Ханит Кикус  в израильской прессе стали снова активно обсуждать резонансные дела об убийствах.

Аль-Абид отказался признать себя виновным и несколько лет назад отказался от амнистии в обмен на признание вины. Аль-Абид продолжает настаивать на своей невиновности. Изначально его приговорили к пожизненному заключению. Однако он попросил пересмотреть его дело, утверждая, что признание у него выбили силой.

Бывший заместитель директора ШАБАКа Ицхак Илан выступил в эфире радио 103 FM и заявил, что верит в невиновность другого знаменитого осужденного - Романа Задорова, признанного виновным в убийстве Таир Рада.

Илан заявил: “Ясно, как солнце, что также, как Сулейман аль-Абид не убивал Кокис, также и Задоров не убивал Таир Рада. Видеть, как система осуждает невинного за убийство, приговаривает его к пожизненному, и нет для него спасения  - это просто приводит в ярость”. 

Бравший интервью Гай Пелег указал на то, что невозможно сравнивать два дела. В деле Задорова подана просьба о повторном суде. Несмотря на то, что прокуратура высказалась против, окончательное решение еще не принято, и суд может состояться.

Илан на это ответил: "Да, ты прав. Но до настоящего момента Задоров прошел через четыре судебных процесса - и все его признали виновным. Я скажу вам так. Правоохранительная  система - очень сложная.  Она состоит из трех компонентов - системы расследования, системы прокуратуры и судебной системы. Согласно существующей в Израиле системе, суд пассивен. Он выслушивает две стороны. Я приведу вам шокирующий пример. Каковы аргументы прокуратуры против повторного суда над Задоровым? Они говорят  - вы хотите повторный суд?  Почему вы сразу не подали просьбу в окружной суд? Вы этого не сделали? -  Нет смысла в повторном суде. Скажите мне - это ответ? Так надо отвечать?”

На вопрос о том. в чем следует убедить судей на повторном процессе Илан ответил: “Их надо убедить в том, что следователи лгали. В том, что они подделали документы. “Пошили дело” Задорову. Что они провели намеренно халатное следствие в отношении “А.К.” и А.Х.”, с тем, чтобы не была раскрыта правда об этом деле”. 

После этого Пелег указала на то, что в материалах дело есть запись того как Задоров добровольно, не на следствии, не под давлением, рассказывает товарищу по камере о том, как убил Таир Рада. Илан ответил: "Я могу говорить об этом эпизоде часами - но я отвечу за минуту. То, что он шепчет, не доказывает, что он говорит правду. Я слышал много лжесвидетельств. Шепот - не доказательство того, что человек говорит истину”. 


 


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