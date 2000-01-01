18.06 11:31 MIGnews.com

"Следователи врали на суде, Задорову пошили дело"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После освобождения из тюрьмы Сулеймана аль-Абида, просидевшего 27 лет за убийство Ханит Кикус в израильской прессе стали снова активно обсуждать резонансные дела об убийствах.Аль-Абид отказался признать себя виновным и несколько лет назад отказался от амнистии в обмен на признание вины. Аль-Абид продолжает настаивать на своей невиновности. Изначально его приговорили к пожизненному заключению. Однако он попросил пересмотреть его дело, утверждая, что признание у него выбили силой.Бывший заместитель директора ШАБАКа Ицхак Илан выступил в эфире радио 103 FM и заявил, что верит в невиновность другого знаменитого осужденного - Романа Задорова, признанного виновным в убийстве Таир Рада.Илан заявил: “Ясно, как солнце, что также, как Сулейман аль-Абид не убивал Кокис, также и Задоров не убивал Таир Рада. Видеть, как система осуждает невинного за убийство, приговаривает его к пожизненному, и нет для него спасения - это просто приводит в ярость”.Бравший интервью Гай Пелег указал на то, что невозможно сравнивать два дела. В деле Задорова подана просьба о повторном суде. Несмотря на то, что прокуратура высказалась против, окончательное решение еще не принято, и суд может состояться.Илан на это ответил: "Да, ты прав. Но до настоящего момента Задоров прошел через четыре судебных процесса - и все его признали виновным. Я скажу вам так. Правоохранительная система - очень сложная. Она состоит из трех компонентов - системы расследования, системы прокуратуры и судебной системы. Согласно существующей в Израиле системе, суд пассивен. Он выслушивает две стороны. Я приведу вам шокирующий пример. Каковы аргументы прокуратуры против повторного суда над Задоровым? Они говорят - вы хотите повторный суд? Почему вы сразу не подали просьбу в окружной суд? Вы этого не сделали? - Нет смысла в повторном суде. Скажите мне - это ответ? Так надо отвечать?”На вопрос о том. в чем следует убедить судей на повторном процессе Илан ответил: “Их надо убедить в том, что следователи лгали. В том, что они подделали документы. “Пошили дело” Задорову. Что они провели намеренно халатное следствие в отношении “А.К.” и А.Х.”, с тем, чтобы не была раскрыта правда об этом деле”.После этого Пелег указала на то, что в материалах дело есть запись того как Задоров добровольно, не на следствии, не под давлением, рассказывает товарищу по камере о том, как убил Таир Рада. Илан ответил: "Я могу говорить об этом эпизоде часами - но я отвечу за минуту. То, что он шепчет, не доказывает, что он говорит правду. Я слышал много лжесвидетельств. Шепот - не доказательство того, что человек говорит истину”.