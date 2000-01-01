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Израиль не готов принять десятки тысяч новых репатриантов 18.06 10:40   MIGnews.com

Израиль не готов принять десятки тысяч новых репатриантов

Издание Макор Ришон сообщает о том, что главы организаций, занимающихся алией и абсорбцией новых репатриантов сообщают о росте на десятки процентов запросов, связанных с желанием совершить репатриацию в Израиль. Несмотря на это, государство не увеличивает бюджеты на абсорбцию - и не готово принять принять новых граждан.

16 июня в комитете Кнессета по абсорбции и делам диаспоры прошли дебаты с участием представителей организаций, помогающих олим. Ожидается резкое увеличение алии. Частично это объясняется кризисом коронавируса во всем мире. По оценкам представителей Сохнута и министерства абсорбции, в 2020 году в Израиль приедет до 50 тысяч новых репатриантов - в два раза больше, чем в прошлом году.

Давид Битан, глава комитета по абсорбции, предполагает, что цифры будут существенно выше. Битан обязал Сохнут представить план подготовки к абсорбции такого количества репатриантов, включая открытие новых центров абсорбции. Битан потребовал от министерства финансов увеличить бюджет министерства абсорбции. Битан особенно подчеркнул необходимость предоставления грантов инженерам, которых сегодня не хватает в Израиле.

Битан пригласил на встречу чиновников управления народонаселения МВД. Он требует от них конкретных действий по разрешению бюрократических проблем для израильтян, возвращающихся с постоянного места жительства за границей. Битан уверен в том, что в этом году в Израиль приедет особенно много евреев из Франции. Это обуславливается как ростом антисемитизма в этой стране, так и проблемами в ее системе здравоохранения. Битан обещает новым репатриантам предпочтение при приеме на работу в государственном секторе и в правительственных учреждениях.

По оценкам доктора Аялы Элияху из Центра Исследований и Информации Кнессета, кризис вызвал резкий рост интереса к алие в Израиль. Количество заинтересованных в алие увеличилось в 2-8 раз. В период кризиса коронавируса увеличилось количество прошений об иммиграции из стран Северной Америки и Европы. В то же время, количество прошений из стран бывшего СССР, Восточной Европы, Азии и Африки сократилось.

Реально количество репатриантов в период коронавируса  (март-май 2020 года) сократилось и составило  2693 - снижение на 70% по сравнению с прошлым годом. С ослаблением ограничений в Израиле алия начала стремительно расти. В мае в Израиль прибыли 957 новых репатриантов - на 260% больше, чем в апреле.

Шай Фильбер, глава отделения иммиграции в Сохнуте сообщил, что количество прошений о гражданстве, подаваемых во Франции, увеличилось в три раза. Фильбер говорит о “полном коллапсе” некоторых еврейских общин во Франции из-за кризиса коронавируса, а также о широком распространении антисемитизма в стране “равенства и братства”.

На период кризиса была заморожена выдача виз гражданам бывшего СССР - и этим объясняется резкое сокращение алии оттуда.

По данным Неты Брискин-Пелег, ответственной за алию из стран СНГ в Натив, в прошлом году было зарегистрировано 43 тысячи прошений о предоставлении израильского гражданства. Она предполагает, что в этом году гражданами бывшего СССР будет подано 60 тысяч таких прошений. Согласно статистике Натив, около 65% подобных прошений одобряются. Брискин-Пелег предупредила, что в ее распоряжении нет ни персонала, ни финансовых средств для обработки этого потока прошений. Даже до кризиса период ожидания алии в Израиль превышал пять месяцев. 

Ронен Фоксман, представитель Нефеш бэ Нефеш, организации, занимающейся репатриацией евреев из Северной Америки сообщает о том, что в этом году количество подаваемых прошений увеличилось на 200-400%. Фоксман указал на то, что для облегчения процесса алии необходимо ускорить процесс признания в Израиле американских профессиональных дипломов.


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