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Количество репатриантов из Франции увеличится в три раза 18.06 10:15   MIGnews.com

Количество репатриантов из Франции увеличится в три раза

Шай Фильбер, глава отделения иммиграции в Сохнуте сообщил, что количество прошений о гражданстве, подаваемых во Франции, увеличилось в три раза. Фильбер говорит о “полном коллапсе” некоторых еврейских общин во Франции из-за кризиса коронавируса, а также о широком распространении антисемитизма в стране “равенства и братства”.

Глава комитета Кнессета по алие и абсорбции Давид Битан уверен в том, что в этом году в Израиль приедет особенно много евреев из Франции. Это обуславливается как ростом антисемитизма в этой стране, так и проблемами в ее системе здравоохранения. Битан обещает новым репатриантам предпочтение при приеме на работу в государственном секторе и в правительственных учреждениях.


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