18.06 07:32 MIGnews.com

Египетское телевидение: Мурси умер от сердечного приступа

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Государственное телевидение Египта сообщило о том, что причиной смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси стал сердечный приступ.Мурси во время заседания суда, рассматривавшего его дело, рухнул в обморок и скончался.Египетские источники сообщают, что Мурси страдал от доброкачественной опухоли и находился под постоянным медицинским наблюдением.Генеральный прокурор Египта дал разрешение похоронить Мурси - после того, как его тело обследовала комиссия патологоанатомов. Сыновья Мурси сообщили, что египетские власти отказали в просьбе семьи похоронить президента в его родной деревне в провинции Шаркия.