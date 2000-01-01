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Несмотря на дефицит: 800 миллионов - министерству обороны 18.06 06:46   MIGnews.com

Несмотря на дефицит: 800 миллионов - министерству обороны

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что несмотря на объявленные меры по сокращению государственного бюджета, и урезания бюджетов различных министерств на миллиард шекелей, огромные деньги будут выделены министерству обороны.

Из миллиарда шекелей, которые немедленно вычитаются из бюджетов других министерств, 800 миллионов пойдут не на покрытие дефицита, но переводятся на укрепление безопасности.

По данным источника в министерстве обороны деньги пойдут, прежде всего, на строительство новых заградительных сооружений на границе с Газой.

Тем не менее, и этих денег не хватит. Оборонному истеблишменту для окончания этого проекта необходимо полтора миллиарда - и он намерен потребовать 700 миллионов шекелей сразу после выборов.

Биньямин Нетаниягу и Моше Кахлон были вынуждены продолжить финансирование строительства стены, ввиду ситуации в сфере безопасности, и выделить 800 миллионов шекелей, тем самым лишь частично удовлетворив требования военных. Следующему министру финансов сразу же после вступления в должность придется решать нелегкую задачу изыскания средств, необходимых для окончания этого проекта.


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