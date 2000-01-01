Тереза Мэй обещает и дальше поддерживать евреев

"Моя поддержка сообщества будет продолжаться и в последующие годы", - говорится в письме Мэй, адресованном Совету депутатов британских евреев.
Письмо политической деятельницы было направлено в ответ на послание, полученное ею в связи с решением оставить должности главы правительства и лидера Консервативной партии, пишет газета Jewish Chronicle.
Мэй также похвалила Совет депутатов за "укрепление хороших отношений между британскими евреями и представителями других конфессий, чтобы улучшить взаимопонимание и дружбу".
Кроме того, в письме упоминается, что британское правительство потратило около 64 миллионов долларов США на обеспечение безопасности еврейских школ и объектов религиозного характера.