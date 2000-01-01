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Тереза Мэй обещает и дальше поддерживать евреев | Фото:18.06 21:45   MIGnews.com

Тереза Мэй обещает и дальше поддерживать евреев

Тереза Мэй, которая покидает должность премьер-министра Великобритании, в своем письме отметила "чрезвычайно важный" вклад еврейской общины, а также пообещала и дальше поддерживать евреев.

Об этом во вторник, 18 июня пишет The Times of Israel.

"Моя поддержка сообщества будет продолжаться и в последующие годы", - говорится в письме Мэй, адресованном Совету депутатов британских евреев.

Письмо политической деятельницы было направлено в ответ на послание, полученное ею в связи с решением оставить должности главы правительства и лидера Консервативной партии, пишет газета Jewish Chronicle.

Мэй также похвалила Совет депутатов за "укрепление хороших отношений между британскими евреями и представителями других конфессий, чтобы улучшить взаимопонимание и дружбу".

Кроме того, в письме упоминается, что британское правительство потратило около 64 миллионов долларов США на обеспечение безопасности еврейских школ и объектов религиозного характера.


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