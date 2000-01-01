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Премьера Малайзии высмеяли из-за антисемитского заявления | Фото:18.06 15:28   MIGnews.com

Премьер Малайзии вызвал бурю смеха антисемитскими шутками

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вызвал бурю смеха своими заявлениями среди присутствующих на его выступлении в Кембриджском университете.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщает The Times of Israel.

По данным источников, политик сказал публике, что у него есть несколько друзей-евреев, "но они не похожи на других евреев" и именно по этой причине смогли стать его друзьями.

На следующий день организация "Союз еврейских студентов" опубликовала запись с выступлением Мохамада в соцсетях, осудив его антисемитские замечания.

В заявлении группы говорится, что "ужасно видеть, как толпа студентов смеется над вопиющими антисемитскими комментариями".

В Союзе добавили, что "свобода слова – не шутка, когда речь идет о разжигании ненависти в отношении конкретного народа".




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