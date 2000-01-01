18.06 10:03 MIGnews.com

Минфин требует радикально сократить срок службы в ЦАХАЛе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская газета Гаарец сообщает о том, что в борьбе с дефицитом бюджета Министерство финансов требует возобновить дискуссии о сокращении срока военной службы.При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте с Минфином был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца. Также было достигнуто понимание того, что в 2020 году последует следующее сокращение срока службы – на два месяца, до двух с половиной лет. Тогдашний заместитель Айзенкота, и нынешний начальник Генштаба Авив Кохави выступал против любых дальнейших сокращений. Теперь Минфин требует от него сократить срок службы сразу до двух лет.Гаарец также сообщает, что Минфин требует сократить количество контрактников в ЦАХАЛе “еще на несколько тысяч человек” – после сокращения на пять тысяч, которое, с точки зрения армии, нанесло тяжелый удар по ее боеготовности.Это прямо противоречит амбициозным планам Кохави и бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаниягу, когда ему был представлен план “Видение 2030”, предусматривающий создание технологически развитой и с широкими разведывательными возможностями армии, даже заговорил о привязке военных расходов к росту ВНП.