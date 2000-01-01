Минфин требует радикально сократить срок службы в ЦАХАЛе
Израильская газета Гаарец сообщает о том, что в борьбе с дефицитом бюджета Министерство финансов требует возобновить дискуссии о сокращении срока военной службы.
При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте с Минфином был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца. Также было достигнуто понимание того, что в 2020 году последует следующее сокращение срока службы – на два месяца, до двух с половиной лет. Тогдашний заместитель Айзенкота, и нынешний начальник Генштаба Авив Кохави выступал против любых дальнейших сокращений. Теперь Минфин требует от него сократить срок службы сразу до двух лет.
Гаарец также сообщает, что Минфин требует сократить количество контрактников в ЦАХАЛе “еще на несколько тысяч человек” – после сокращения на пять тысяч, которое, с точки зрения армии, нанесло тяжелый удар по ее боеготовности.
Это прямо противоречит амбициозным планам Кохави и бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаниягу, когда ему был представлен план “Видение 2030”, предусматривающий создание технологически развитой и с широкими разведывательными возможностями армии, даже заговорил о привязке военных расходов к росту ВНП.