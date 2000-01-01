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Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц 18.05 08:28   MIGnews.com

Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц

Портал ynet  опубликовал материал о “раздутых зарплатах” трех ближайших сподвижников Бени Ганца.

Эти три человека сопровождали Ганца во время всех трех предвыборных кампания и считаются его наиболее близкими советниками. Среди них - Ход Бецер, глава офиса Ганца и кандидат на пост главы офиса премьер-министра Ганца, Майан Исраэли, глава личного штаба Ганца и Агай Иехезкель, генеральный директор партии Хосен Ле Исраэль. На протяжении предвыборных кампаний все трое получали зарплаты на уровне 80-100 тысяч шекелей в месяц.

Бецер, Исраэли и Иехезкель создали систему “особых отношений” с Ганцем. Они пришли вместе с ним в политику и знакомы с ним по армейской службе. Зарплаты им платят из фондов партии Хосен Ле Исраэль.

Зарплата Хода Бецера - самая высокая, в некоторые месяцы - более 100 тысяч шекелей в месяц. Это было причиной зависти и склок, потому что советники и консультанты кампаний Кахоль Лаван получают значительно меньше. Один из организаторов предвыборной кампании Кахоль Лаван говорит: Когда эти цифры стали известны мы были шокированы. Мы знали, что зарплаты высокопоставленных работников партии во время предвыборной кампании составляют 40-50 тысяч шекелей, но мы не подозревали, что этим трем людям партии Ганца платят такие зарплаты”.


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