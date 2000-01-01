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Лапид выступил против аннексии Западного берега | Фото:18.05 08:07   MIGnews.com

Лапид выступил против аннексии Западного берега

Председатель партии Еш Атид Яир Лапид будет голосовать против распространения суверенитета Израиля на территории Западного берега.

Об этом лидер оппозиции заявил в воскресение, 17 мая, передает интернет-издание Arutz Sheva.

Соответствующее решение он мотивировал тем, что считает его односторонним шагом, а не частью политического соглашения.

"Я не поддерживаю распространение суверенитета над долиной реки Иордан и 13 пунктами в поселениях без какой-либо координации с иорданцами. Это означает, что будет отменено мирное соглашение. Единственная причина, по которой они продолжали говорить об этом – желание премьер-министра Биньямина Нетаниягу отвлечь общественность. Это классический Нетаниягу – вбрасывает политический вопрос, чтобы общество не говорило о том, о чем он не хочет, чтобы оно говорило" – заявил Лапид.

Лапид также раскритиковал создание правительства, поскольку, по его словам, даже Бенни Ганц не верит, что будет осуществлена ротация на посту премьер-министра.

"Мы уходим в оппозицию, чтобы показать, что есть альтернатива. Это не просто оппозиция. Мы знаем, как дать гражданам Израиля альтернативу", - резюмировал он.


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