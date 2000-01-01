Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц. Портал ynet опубликовал материал о “раздутых зарплатах” трех ближайших сподвижников Бени Ганца. Они сопровождали Ганца во время всех трех предвыборных кампания и считаются его наиболее близкими советниками.
Разоренный торговец фалафелем перенес сердечный приступ. Разорившийся продавец фалафеля Юваль Карми, ставший символом экономического краха малого бизнеса в Израиле из-за карантинных ограничений, введенных в результате пандемии смертоносного китайского коронавируса, госпитализирован с сердечным приступом.