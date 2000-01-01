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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Лапид выступил против аннексии Западного берега. Председатель партии Еш Атид Яир Лапид будет голосовать против распространения суверенитета Израиля на территории Западного берега.

Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц. Портал ynet опубликовал материал о “раздутых зарплатах” трех ближайших сподвижников Бени Ганца. Они сопровождали Ганца во время всех трех предвыборных кампания и считаются его наиболее близкими советниками.

Разоренный торговец фалафелем перенес сердечный приступ. Разорившийся продавец фалафеля Юваль Карми, ставший символом экономического краха малого бизнеса в Израиле из-за карантинных ограничений, введенных в результате пандемии смертоносного китайского коронавируса, госпитализирован с сердечным приступом.

Украинский учебник по географии: евреи - выходцы из Галичины. В рекомендованном Министерством образования и науки Украины учебнике по географии для учеников 8 класса утверждается, что французы и евреи могли прийти на свои земли из украинского региона Галичина.

Перед стрельбой в парке: Соломон Тека занимался рэкетом. Утром 17 мая в Хайфе начался процесс над офицером полиции, застрелившем эфиопского юношу Соломона Тека в прошлом году в Кирьят-Хаим.


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