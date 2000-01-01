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Нетаниягу не планирует присутствовать на открытии слушаний | Фото:18.05 20:20   MIGnews.com

Нетаниягу не планирует присутствовать на открытии слушаний

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был попросить в понедельник, 18 мая, освободить его от необходимости присутствовать на открытии дела о коррупции против него на следующей неделе. Глава правительства заявил, что его присутствие не является необходимым и будет стоить "состояние".

Адвокаты премьера должны были подать запрос в районный суд Иерусалима до слушания 24 мая, на котором количество участников будет ограничено из-за карантинных правил.

Обвиняемые должны присутствовать на первом слушании своих судебных процессов, хотя это носит исключительно технический характер. Его следующее слушание, как ожидается, состоится только через несколько месяцев. Адвокаты Нетаниягу объяснили свою просьбу тем, что присутствие премьер-министра на слушаниях было бы излишним и "обошлось бы общественности в состояние".

Суд над Нетаниягу был отложен на два месяца за два дня перед запланированным на 17 марта открытием слушаний, после того как министр юстиции Амир Охана объявил "чрезвычайное положение" в судебной системе в свете пандемии коронавируса.

Окружной суд Иерусалима на прошлой неделе постановил, что первое слушание по делу Нетаниягу не будет транслироваться в прямом эфире для общественности. Суд также отметил, что присутствующие в зале суда должны будут носить лицевые маски и держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.


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