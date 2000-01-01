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Смертная казнь в ПА: палестинца пытаются выслать из Израиля | Фото:18.05 20:01   MIGnews.com

Смертная казнь в ПА: палестинца пытаются выслать из Израиля

Израильская полиция намерена выслать из страны палестинца, который был приговорен к смертной казни в ПА, несмотря на противоположное решение израильских судов.

По сообщению газеты Haaretz, юрисконсульт Министерства юстиции подал жалобу на начальника отдела прокуратуры полиции Дадо Замира, который приказал депортировать мужчину.

Во время судебных разбирательств полиция утверждала, что суды не всегда в курсе информации, которой они располагают, и что у них не было полномочий принимать решения по этому вопросу, говорится в докладе.

Палестинец по имени Авад приговорен к смерти в ПА за "сотрудничество с израильскими органами безопасности". В течение 17 лет ему было разрешено оставаться в Израиле из-за угрозы жизни. Но в прошлом году комитет Министерства обороны заявило, что угрозы уже нет, и дало ему шесть месяцев, чтобы покинуть страну.

Решение было принято отчасти потому, что Авад был причастен к преступной деятельности и на основе разведывательных оценок. Он остался в стране и до января находился под арестом. Сейчас он освобожден под домашний арест.

Исполняющий обязанности государственного прокурора Дан Эльдад написал, что решение снять обвинительный акт и немедленно выслать Авада было "правильным и профессиональным соображением".


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