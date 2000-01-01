18.05 19:33 MIGnews.com

"Иран покидает Сирию, но может вернуться"

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В понедельник вечером, 18 мая, состоялась церемония назначения нового министра обороны Бенни Ганца. Нафтали Беннетт в связи с этим покинул свою должность.В совместном решении министры пришли к выводу, что церемония будет проводиться в скромном и ограниченном формате, без почетного караула и оркестра, в котором примут участие начальник штаба, глава Моссада и руководство Министерства обороны.Во время церемонии Беннетт заявил, что Иран покидает Сирию, но эти успехи могут быть отменены, если Израиль ослабит давление на иранское присутствие в Сирии."Мы не должны отказываться от давления на Иран хоть на мгновение. Мы доказали, что если вы сосредоточитесь на том, чтобы ударить осьминога по голове, вы можете отбросить его назад. Вы должны атаковать и перевести его в оборону. Если мы отпустим давление на нашего врага - все может быть обращено вспять", - сказал Беннетт.