Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Иран покидает Сирию, но может вернуться` | Фото:18.05 19:33   MIGnews.com

"Иран покидает Сирию, но может вернуться"

В понедельник вечером, 18 мая, состоялась церемония назначения нового министра обороны Бенни Ганца. Нафтали Беннетт в связи с этим покинул свою должность.

В совместном решении министры пришли к выводу, что церемония будет проводиться в скромном и ограниченном формате, без почетного караула и оркестра, в котором примут участие начальник штаба, глава Моссада и руководство Министерства обороны.

Во время церемонии Беннетт заявил, что Иран покидает Сирию, но эти успехи могут быть отменены, если Израиль ослабит давление на иранское присутствие в Сирии.

"Мы не должны отказываться от давления на Иран хоть на мгновение. Мы доказали, что если вы сосредоточитесь на том, чтобы ударить осьминога по голове, вы можете отбросить его назад. Вы должны атаковать и перевести его в оборону. Если мы отпустим давление на нашего врага - все может быть обращено вспять", - сказал Беннетт.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:00
Первый и последний симптом: как COVID-19 убивает молодых
01:22
Дени Вильнев потратил год на разработку червей для "Дюны"
00:18
Выбрана лучшая песня в истории "Евровидения"  
21:50
В РФ разработают новую программу изучения Венеры
21:39
Вандализм на могиле солдата: задержана подозреваемая
21:02
В Ивано-Франковске уволили полковника за "перепись" евреев
20:53
Четыре смертельных случая от коронавируса за сутки
20:01
Смертная казнь в ПА: палестинца пытаются выслать из Израиля
19:08
Шакед: Перец разрушит израильскую экономику
18:44
В Швеции произошло сильнейшее землетрясение в истории страны
18:39
В Хадере от сильной жары скончался мужчина
18:21
Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19
18:11
Ганц назначил нового генерального директора минобороны
17:46
Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  