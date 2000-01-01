18.05 19:08 MIGnews.com

Шакед: Перец разрушит израильскую экономику

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Каждый израильтянин, который зарабатывает себе на жизнь, должен бояться оптимизма Амира Переца, заявила бывшая министр юстиции Аелет Шакед.По мнению политика, назначение Переца на должность во время кризиса коронавируса "опасно для всей экономики Израиля"."Кому Нетаниягу решил доверить экономику после этого невообразимого кризиса? Выпускникам Гистадрута; представителями социалистической экономики в Израиле; людям, которые обеспокоены развитием советской экономики, которая насильно наступает на людей, ведущих израильскую экономику", - заявила Шакед."Бывшие главы Гистадрута представляют собой явную и непосредственную опасность для любого, кто начал бизнес, работает в частной компании и не входит в большой комитет."Она добавила, что "эти люди будут продолжать заботиться о том, о ком привыкли беспокоиться: о самых сильных элементах экономики, о тех, чьи бюджетные пенсии не пострадали во время коронавирусного кризиса".Под созданным здесь социалистическим правительством существует реальный страх, что Израиль станет беднее и слабее, добавила политик.