18.05 18:11 MIGnews.com

Ганц назначил нового генерального директора минобороны

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Министр обороны Бенни Ганц в понедельник, 18 мая, принял решение назначить генерал-майора Амира Эшеля, командующего ВВС и бывшего начальника отдела планирования, на должность генерального директора министерства обороны.Эшель займет свою должность в ближайшие дни и будет совмещать обязанности с уходящим Генеральным директором Уди Адамом.Ганц, который встречался с генерал-майором Адамом ранее, сказал: "Я получил просьбу Уди об отставке и поблагодарил его от имени и за всех граждан Израиля за многолетнюю службу. Я знаком с Уди уже много лет. Я полностью признателен о том, как он управлял министерством и достижениями, которых он достиг."Уди Адам был назначен на свой пост в мае 2016 года тогдашним министром обороны Моше Яалоном. Он служил под руководством трех других министров обороны - Авигдора Либермана, Биньямина Нетаниягу и Нафтали Беннетта.Адам впервые в истории Министерства обороны осуществил 10-летнюю программу в области спутников, внешних связей, инфраструктуры и многого другого. Он завершил приватизацию IAI и руководил усилиями по укреплению и поддержанию индустрии безопасности в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с США.За время его пребывания израильский оборонный экспорт достиг пика в более чем 9 миллиардов долларов."Я благодарю всех министров обороны за свободу действий и большое доверие, которое они мне оказали. Я благодарю сотрудников министерства обороны и руководство министерства за их профессиональную работу и исключительную самоотверженность, столь уникальную для этого министерства", - сказал Адам.