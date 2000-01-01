18.05 17:15 MIGnews.com

Мандельблит осудил "ложные обвинения" против прокуроров

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблит осудил "ложные обвинения" против прокуроров, явно ссылаясь на критику со стороны сторонников премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Мандельблит выступил на церемонии вступления в должность Ави Ниссенкорна в Министерстве юстиции."Вы столкнетесь со многими проблемами, и мы здесь, чтобы помочь вам. У нас один путь - путь закона и справедливости. Даже когда ветер на улице штормовой, даже когда они пытаются отвлечь нас от нашего пути, выдвигая ложные заявления и пытаясь навредить нашей работе, это наш путь", - сказал Мандельблит Ниссенкорну.Он также обратился к Охане. "Не секрет, что между нами были споры, но вместе с ними была хорошая совместная работа", - добавил Мандельблит.