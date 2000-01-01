18.05 17:11 MIGnews.com

Комиссию по алие и абсорбции возглавит депутат Яхадут а-Тора

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Комиссия кнессета по алие и абсорбции будет объединена с комиссией по обращениям граждан, ее возглавит депутат от Яхадут ха-Тора.Сегодня на пленарном заседании кнессета депутат от НДИ Алекс Кушнир резко раскритиковал намерения правящей коалиции по объединению комиссии кнессета по алие, абсорбции и связям с диаспорой с комиссией по обращению граждан. Это решение принято депутатами от Ликуда. В первой половине каденции ее возглавит депутат от Яхадут ха-Тора, во второй – представитель партии ШАС.По словам Алекса Кушнира, решение показывает истинное отношение правящей коалиции к репатриантам: «Во время предвыборной компании вы вдруг начинает говорить по-русски, по-амхарски, по-французски. После выборов комиссия по абсорбции вдруг становится ненужной».