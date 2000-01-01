18.05 17:05 MIGnews.com

Развозов потребовал сохранить Комиссию по алие и абсорбции

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К.Развозов обратился к спикеру Кнессета Я.Левину с требованием сохранить Комиссию по алие и абсорбцииВчера было сообщено, что решено объединить Комиссию по алие и абсорбции с Комиссией по жалобам граждан, что означает по факту, о прекращении ее работы."Из моего опыта в качестве Председателя комиссии по алие и абсорбции, данная комиссия занималась огромным кругом проблем, связанных с репатриацией, но самое большое количество обращений было на тему: религия и государство, отношение раввината к репатриантам.Так же вопросы пенсий, стажа из стран исхода и другие темы которые не очень понятны представителям ультраортодоксальных партий.Тема алии - одна из самых важных для сионизма. Закрытие данной комиссии создаст огромные проблемы для людей, у которых данная комиссия была единственным адресом и парламентским рычагом давления.Важно, чтобы новый спикер принял это требование и вернул комиссию по алие и абсорбции в ее прежний статус ", - заявил депутат Кнессета Константин Развозов (Еш Атид – ТЕЛЕМ)