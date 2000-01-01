18.05 16:12 MIGnews.com
Китай направил делегацию в Израиль после смерти посла
Китай направил в Израиль делегацию для того, чтобы вернуть останки покойного посла на родину.
Китайские чиновники должны были прибыть в Израиль "в ближайшие дни", сообщил источник на условиях анонимности.
Пока неясно придется ли им проходить обязательный 14-дневный карантин, прежде чем им разрешат передвигаться по территории Израиля.
Напомним
, что 57-летний посол Дю Вей был найден мертвым в своем доме в Герцлии, к северу от Тель-Авива, в воскресенье.
По словам полиции, Израиль направил на место происшествия судебно-медицинских экспертов и полицейских в рамках обычной дипломатической процедуры.
В воскресенье министерство иностранных дел Китая заявило, что причиной смерти стало "состояние здоровья" дипломата.
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам в понедельник, что Пекин "делает все возможное в отношении организации похорон".
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