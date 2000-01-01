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18.05 16:12   MIGnews.com

Китай направил делегацию в Израиль после смерти посла

Китай направил в Израиль делегацию для того, чтобы вернуть останки покойного посла на родину.

Китайские чиновники должны были прибыть в Израиль "в ближайшие дни", сообщил источник на условиях анонимности.

Пока неясно придется ли им проходить обязательный 14-дневный карантин, прежде чем им разрешат передвигаться по территории Израиля.

Напомним, что 57-летний посол Дю Вей был найден мертвым в своем доме в Герцлии, к северу от Тель-Авива, в воскресенье.

По словам полиции, Израиль направил на место происшествия судебно-медицинских экспертов и полицейских в рамках обычной дипломатической процедуры.

В воскресенье министерство иностранных дел Китая заявило, что причиной смерти стало "состояние здоровья" дипломата.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам в понедельник, что Пекин "делает все возможное в отношении организации похорон".


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