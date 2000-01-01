18.05 15:40 MIGnews.com

Горовиц: вернуть деньги за отмененные поездки в Польшу

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В понедельник, 18 мая, временный комитет по образованию Кнессета провел дискуссию о возмещении затрат родителям за запланированные поездки в Польшу.Ежегодные поездки были отменены в этом году из-за вспышки коронавируса.В ходе обсуждения председатель комитета Ницан Горовиц (Авода-Мерец) сказал: "Тот, кто выбирал туристические агентства, и тот, кто отменил поездки в Польшу, - это Министерство образования. Но расходы на отмену были возложены на родителей. Это просто немыслимо.""Министерство образования обязано в первую очередь вернуть деньги родителям, а потом прийти и обсудить вопросы с туристическими агентствами. Вместо этого министерства образования и финансов делают все, чтобы избежать принятия решения. Такое поведение заставляет родителей обращаться в суд.""Я требую, чтобы Министерство образования использовало все свои полномочия в соответствующих органах, чтобы обеспечить немедленное возвращение денег родителям. Если проблема не будет решена в ближайшие дни, произойдет серьезная потеря доверия, и тяжелая тень ляжет на всю систему поездок в Польшу, и она может рухнуть."Он добавил, что обратится от имени Комитета по образованию и всех членов Кнессета к государственному контролеру и генеральному прокурору по этому вопросу.