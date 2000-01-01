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Семья Соломона Тека требует с полицейского миллионы шекелей 18.05 14:30   MIGnews.com

Семья Соломона Тека требует с полицейского миллионы шекелей

Семья Соломона Тека, убитого в ходе столкновения с полицейским в Кирьят-Хаим в прошлом году подала иск к офицеру, застрелившему Соломона и к полиции Израиля.

Семья утверждает, что полиция с “презрением” отнеслась и к Соломону Тека и к другим лицам, замешанным в столкновении.

Отец покойного утверждает, что поведение полицейских на месте происшествия не продемонстрировало желания оказать помощь жертве, и что это “стало фактором” в конечном трагическом результате.

Семья требует в качестве “компенсации” несколько миллионов шекелей с полиции Израиля и со стрелявшего офицера.

Адвокат семьи Тека, Авитар Кацир заявил: “Иск - первый шаг в кампании семьи, которая намерена развеять туман, созданный вокруг этого трагического дела. Факты - очень ясны, но их пытаются затушевать. Семья понимает, что никакие компенсации не могут вернуть невообразимую потерю жизни 18-летнего юноши. Надежда - на появление ясного и четкого тренда против ничем не сдерживаемого и неподобающего поведения представителей закона. Мы надеемся, что Соломон был последней жертвой подобного поведения”.


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