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Перед стрельбой в парке: Соломон Тека занимался рэкетом 18.05 12:41   MIGnews.com

Перед стрельбой в парке: Соломон Тека занимался рэкетом

Утром 17 мая в Хайфе начался процесс над офицером полиции, застрелившем эфиопского юношу Соломона Тека в прошлом году в Кирьят-Хаим.

Представитель департамента внутренних расследований полиции Майан Леви Кахане в ходе слушаний подтвердила, что Тека непосредственно перед смертью занимался вымогательством у несовершеннолетнего подростка, замешанного в сделке с наркотиками.

Жена полицейского увидела, что Тека и его сообщники издеваются над несовершеннолетним, и позвала мужа, учившего сына кататься на велосипеде на помощь.

Офицер попытался отогнать Тека и друзей от их жертвы. те в ответ начали бросать в него и в его семью камни и блоки. Офицер считает, что жизни его и его семьи угрожала прямая и непосредственная опасность - и применил оружие.

Обвинение настаивает на том, что офицер совершил предупредительный выстрел “вопреки всем нормам” - не в воздух, а в землю перед ногами Тека.

Обвинение , однако, признает, что Тека застали в разгар сделки по сбыту наркотиков. Тека потребовал, чтобы офицер предъявил ему удостоверение полицейского, что тот и сделал. Тека, однако, заявил, что удостоверение - “поддельное” и вместе с друзьями атаковал.

Несмотря на то, что в отношении офицера было применено жестокое насилие, обвинение утверждает, что опасности для его жизни не было, и он не имел права применять оружие. 


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