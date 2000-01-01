ЕС и Австралия призвали к расследованию по COVID-19
Призывы Евросоюза и Австралии к независимому расследованию происхождения коронавируса поддержали 62 страны. Однако против него одновременно выступили и Китай, и США.
Предложение поддержали такие страны, как Россия, Великобритания, Япония и Южная Корея. В понедельник, 18 мая, открылась Всемирная ассамблея здравоохранения.
Однако Китай в итоге обвинил Австралию в политической атаке на КНР. При этом в инициативе якобы нет ни слова про Китай, или город Ухань, который считается первым пострадавшим от COVID-19, пишет Theguardian.
США же требуют более жесткой формулировки. По мнению американских дипломатов, в инициативе нужно оставить призыв к расследованию происхождения вируса, и начать нужно именно с КНР.