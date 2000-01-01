18.05 10:55 MIGnews.com

Дело о поджоге в Дума: "вы посадили невинного человека"

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Жена Амита Бен-Улиэля, признанного в убийстве трех членов семьи Давабше прокомментировала вердикт суда.Ориан Бен-Улиэль заявила: “Вы посадили в тюрьму невинного человека. В деле - полно “дыр”. Вы признали виновным невинного”.Адвокат Ицхак Бам, представляющий обвиняемого заявил: “После того, как суд принял чистосердечное признание и реконструкцию преступления, полученные в результате пыток, осуждение было лишь делом юридической акробатики. После того, как суд завершил этот акробатический трюк, у нас открывается дорога в БАГАЦ, и мы опротестуем приговор, основывающийся на признаниях, вырванных под пытками”.