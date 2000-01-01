18.05 16:07 MIGnews.com

РФ - не просто страна, а отдельная цивилизация, - Путин

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ВГТРК показала запись интервью президента Владимира Путина, сделанную в сентябре 2019 года. Запись транслировалась впервые.В интервью глава государства заявил, что Россия будет развиваться на основе современных технологий, которые уже меняют мир. Без применения новейших достижений науки и техники "обеспечить будущее нашей цивилизации" невозможно."Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация", - отметил Путин.Он призвал следить за достижениями других стран и учиться, но также не забывать, что у РФ есть и "очень хорошая собственная база". В противном случае у страны никогда не было бы высокотехнологичных видов оружия, которые не имеют аналогов в мире, пояснил Путин.